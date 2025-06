Vittoria Mamdani rilancia voci su candidatura Ocasio-Cortez 2028

Keystone-SDA

La vittoria di Zohran Mamdani alle primarie democratiche per il sindaco di New York rilancia le speculazioni per una candidatura della deputata Alexandria Ocasio-Cortez alle presidenziali del 2028.

(Keystone-ATS) Secondo gli osservatori, Mamdani – che Ocasio-Cortez ha sostenuto con forza – rappresenta una vittoria a livello nazionale per AOC, come è conosciuta, rafforzandola e proiettandola verso nuovi incarichi, inclusa la presidenza.

Star dei democratici, la deputata è da tempo al centro di voci su una sua discesa in campo per la Casa Bianca e lei nei mesi scorsi non ha chiuso all’idea.