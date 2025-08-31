Xi a Modi, “Cina e India sono partner e non rivali”

The Swiss voice in the world since 1935
Il presidente cinese Xi Jinping, nel bilaterale con il primo ministro indiano Narendra Modi tenuto alla Tianjin Guest House e durato quasi un'ora, ha detto che Cina e India devono "essere amici e partner per il successo reciproco".

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Devono “realizzare una ‘danza del drago e dell’elefante'”, facendo “la scelta giusta” nell’interesse di entrambe le parti, ha proseguito Xi, ha riferito il network statale Cctv.

Pechino e New Delhi, “due antiche civiltà orientali, sono i due Paesi più popolosi del mondo e membri importanti del Sud globale: hanno importanti responsabilità nel portare benefici ai loro popoli, promuovere l’unità e la rivitalizzazione dei Paesi in via di sviluppo e favorire il progresso della società umana”. Nell’anno del 75/o anniversario dell’avvio delle loro relazioni diplomatiche, “le parti dovrebbero considerare e gestire i rapporti da una prospettiva strategica e a lungo termine, valorizzarle attraverso l’incontro di Tianjin e promuovere lo sviluppo sostenibile, sano e stabile”. Xi ha parlato di rafforzamento di “comunicazione strategica” e “fiducia reciproca”: finché le parti “rimarranno fedeli al principio fondamentale di essere partner, non rivali, e di offrire opportunità di sviluppo, non minacce, le relazioni Cina-India prospereranno e progrediranno costantemente”.

Le parti dovrebbero “ampliare scambi e cooperazione”, nonché “concentrarsi sullo sviluppo come massimo comune denominatore” per il successo reciproco. E tenere conto “delle reciproche preoccupazioni, sostenendo una coesistenza armoniosa”. Xi ha citato gli sforzi “per mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine” himalayane contese “e per non lasciare che la questione del confine definisca l’intero rapporto Cina-India”. Inoltre, “multilateralismo, comunicazione e cooperazione sulle principali questioni internazionali e regionali” sono funzionali “all’equità e alla giustizia internazionali,” a un “mondo multipolare”.

Modi, sempre nel resoconto cinese, ha rimarcato che “le relazioni India-Cina sono tornate su un binario positivo, il confine rimane pacifico e stabile e i voli diretti stanno per riprendere. Di fronte all’elevata incertezza dell’economia globale, è fondamentale” per i due Paesi rafforzare la cooperazione. L’India “è disposta” a collaborare “per cercare una soluzione equa, ragionevole e reciprocamente accettabile alla questione del confine”.

