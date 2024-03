ZG: 15 persone evacuate dopo fuga di gas naturale a Rotkreuz

(Keystone-ATS) Ieri sera a Rotkreuz (ZG), durante le perforazioni per l’istallazione di una sonda geotermica presso un giardino di un’abitazione privata, degli operai hanno rilevato una fuga di gas naturale. A seguito dell’allarme sono state evacuati temporaneamente 15 residenti.

I soccorsi sopraggiunti sul posto hanno isolato il perimetro attorno all’area abitata, mentre il servizio d’intervento chiamato in causa in caso di incidenti chimici – coadiuvato dai pompieri – è stato in grado di contenere rapidamente la fuga di gas.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale di Zugo, i residenti sfollati hanno potuto fare rientro nelle proprie case intorno alle 21:30. Nessuno è rimasto ferito e, secondo le autorità, l’incidente non ha causato alcun pericolo diretto per la popolazione.

Sul posto sono intervenuti circa 50 vigili del fuoco, i servizi di soccorso, gli agenti della polizia zughese e alcuni impiegati della divisione dell’ambiente.