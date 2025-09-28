The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Zurigo vieta soffiatori di foglie a benzina

persona usa soffiatore di foglie
Troppo rumorosi: vietati. Keystone-SDA

Gli abitanti di Zurigo ne hanno abbastanza del rumore dei soffiatori di foglie: con una maggioranza del 61,7% hanno deciso oggi di vietare i modelli a benzina in città.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Anche per quelli a batteria entrerà in vigore una limitazione: potranno essere utilizzati solo tra ottobre e dicembre; negli altri mesi dell’anno saranno autorizzati solo in casi straordinari, ad esempio per pulire le strade dopo la Street Parade. Le nuove disposizioni, introdotte con la revisione dell’ordinanza sulla polizia, varranno sia per i privati che per i servizi comunali.

I cittadini erano chiamati alle urne perché i gruppi PLR, UDC e Centro/PEV avevano deciso di lanciare il referendum contro la decisione del Consiglio comunale, sostenendo che si tratta di “un’espressione della cultura del proibizionismo”.

La partecipazione al voto si è attestata al 52,8%.

