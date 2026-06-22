«¡Resistencia!»: miles marchan contra el presidente electo de ultraderecha en Colombia

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Al grito de «¡resistencia!» y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

Lo que empezó como una marcha pacífica contra el abogado millonario de 47 años, escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP.

Quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, que apoya la elección del ultraderechista cuestionado por sus adversarios por representar legalmente a criminales como paramilitares narcotraficantes y prometer reprimir las protestas durante su mandato que irá hasta 2030.

«No nos vamos a conformar con un gobierno que sea agresivo y quiera perseguirnos para destriparnos como él ya lo ha dicho», dijo en la capital Isabella Giraldo, una emprendedora de 26 años.

Las imágenes de manifestantes enfrentados con la policía recordaron al estallido social sin precedentes que protagonizaron principalmente los estudiantes en Colombia entre 2019 y 2021, contra el gobierno del derechista Iván Duque, antecesor de Petro.

-«Inconformidad»-

Petro y la izquierda impugnarán el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

En Bogotá, cientos de personas arropadas por banderas de Colombia y una caravana de autos y motos se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.

La policía les respondió con gases lacrimógenos a los jóvenes golpeados por la elección del nuevo presidente que promete mano dura contra el crimen, megacárceles y promover el fracking para extraer recursos energéticos.

«Va en contra de la naturaleza», «en contra de los animales», se quejó Andrés Peñuela, trabajador independiente de 21 años.

Tras amenazar con «destripar» a la izquierda en campaña, De la Espriella rebajó el tono luego de la victoria y aseguró que gobernará «para todos los colombianos».

El gobierno de Petro impulsó programas sociales que beneficiaron a los más vulnerables en Colombia y mantiene alta popularidad entre las clases bajas. Varios de los que protestaban temen perder esas ayudas en un país muy desigual.

Natalia, estudiante de marcadeo de 26 años, vaticinó cuatro años de malestar social:

«Mostraremos nuestra inconformidad porque él está muy en contra de los derechos básicos por los que las comunidades y las mujeres hemos peleado por tanto tiempo», sostuvo.

A sus espaldas, un cartel colgado de un puente rezaba: «Cepeda, defensor de víctimas. Abelardo, defensor de victimarios».

Las protestas de años atrás, en medio de la pandemia que acentuó la pobreza, fueron duramente reprimidas por las autoridades, con decenas de manifestantes muertos.

Expertos advierten que si la ultraderecha aplica recortes sociales se podría vivir una movilización similar.

Llegarán «muchas más» manifestaciones, advertían los manifestantes el domingo.

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