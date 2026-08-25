‘El Mago Pop’ visita las instalaciones de la NASA en Houston

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Miami (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El español Antonio Díaz, más conocido como ‘El Mago Pop’, visitó este martes las instalaciones de la NASA en Houston (Texas), mientras trabaja en una de las ilusiones «más ambiciosas de su carrera», relacionada con el espacio y la tecnología.

“Quiero agradecer profundamente a todos los ingenieros, técnicos y profesionales de la NASA que me han recibido con tantísimo cariño y que han querido compartir conmigo su tiempo y sus conocimientos. Son personas que trabajan cada día para convertir lo imposible en posible», expresó Díaz en un comunicado.

«Para alguien que lleva toda una vida defendiendo que nada es imposible, estar aquí y conocerlos ha sido profundamente emocionante. Son una inspiración para el mundo y para mí ha sido un auténtico privilegio», añadió.

El popular mago fue recibido con un panel en el que se leía ‘Welcome El Mago Pop’ (Bienvenido El Mago Pop) a su entrada al centro de control de las misiones Apolo, una de las salas más icónicas del Centro Espacial Johnson.

Esta visita se produce en un momento en el que Díaz prepara una nueva ilusión para llevar «los límites de la magia y del espectáculo a una escala nunca vista».

«Dentro de ese proceso creativo, el artista trabaja en el desarrollo de una de las ilusiones más ambiciosas de toda su carrera, un desafío relacionado con el espacio, la tecnología y algunos de los principios que han permitido al ser humano llegar mucho más lejos de lo que durante siglos parecía posible», explicó el comunicado.

Por lo que la visita fue «una fuente extraordinaria de inspiración» para sus futuros espectáculos.

‘El Mago Pop’ actuará en octubre en Barcelona con su espectáculo ‘Nada es Imposible’.

En julio de 2023 llevó su magia hasta Broadway, en Nueva York, con una serie de actuaciones en el teatro Ethel Barrymore. EFE

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