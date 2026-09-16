‘Las islas afortunadas’ recrea en Toronto un mundo marcado por la conquista de Canarias

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Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- Helena Girón y Samuel Delgado regresan a la historia de la conquista de las Canarias con ‘Las islas afortunadas’ (‘The Fortunate Isles’), un drama ambientado en el siglo XV que este martes tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La película participa en el programa Discovery y es el segundo largometraje conjunto de Girón y Delgado después de ‘Eles transportan a morte’ (2021).

Luisa Ahl-Laabiad interpreta a Fátima, una mujer que sirve a un marqués que controla la única fuente de agua potable de La Graciosa.

Cuando el pozo se seca y el pueblo empieza a rebelarse, Fátima debe emprender un viaje en busca de una alternativa que permita la supervivencia colectiva.

Lou Castel, Grégoire Colin y Ayoze Carrillo forman parte de un reparto en el que también aparecen Jony Rodríguez, Cathaysa Bello y Héctor Borja.

Girón y Delgado, que firman igualmente el guion, utilizan la escasez de agua como punto de partida para explorar el nacimiento de estructuras de poder, la explotación de los recursos y las posibilidades de solidaridad y resistencia frente a ellas.

Los directores han explicado que comenzaron a imaginar la película en la casa familiar de Delgado, en Lanzarote, desde donde se divisa La Graciosa, y que ese paisaje les llevó a fabular sobre la conquista de las islas y sobre la manera en que el miedo y la escasez pueden crear sistemas de dominación.

La película prolonga así una preocupación presente ya en ‘Eles transportan a morte’, ambientada en 1492 y articulada en torno a varios personajes vinculados a la expedición de Cristóbal Colón y a un relato paralelo en el Viejo Mundo, así como en las narraciones construidas alrededor de la expansión colonial española.

Aquel primer largometraje fue estrenado en la Semana de la Crítica de Venecia, donde recibió el premio a la mejor contribución técnica, y obtuvo una mención especial en la sección Zabaltegi-Tabakalera de San Sebastián. Posteriormente pasó por festivales como Rotterdam, El Cairo, Mar del Plata y Viennale.

‘Las islas afortunadas’ es una coproducción de España y Grecia rodada en español, francés y árabe. EFE

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