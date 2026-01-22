‘Sirat’ y ‘El agente secreto’, nominadas a mejor película internacional

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- La española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, competirán por le Óscar a mejor película internacional con ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi (Francia); ‘La voz de Hind’, de Kaouther Ben Hania (Túnez) y ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier (Noruega).

‘Sirat’ optará además al Óscar a mejor sonido (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), mientras que ‘El agente secreto’ cuenta con otras tres nominaciones, a mejor actor principal (Wagner Moura), mejor casting y mejor película. EFE

