AI lidera encuentro de DDHH en Venezuela en pro de un futuro con garantías para transición

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Caracas, 18 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) inició este lunes un encuentro de dos días de duración para reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas de la defensa de los derechos humanos en Venezuela y promover una articulación estratégica que permita la construcción de garantías reales para estos defensores de cara a una transición política en el país suramericano.

El evento, inaugurado por la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, cuenta con la participación de diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un operativo militar en enero pasado.

«Estamos entrando en una nueva fase. Una fase en que la defensa de los derechos humanos debe articularse de manera aún más estratégica, con la búsqueda de justicia y con las condiciones necesarias para una transición. Una transición que no puede ser únicamente política, sino que debe ser profundamente transformadora y garante de la no represión», dijo Guevara en la apertura de las jornadas.

La también abogada destacó el futuro entre los pilares fundamentales que, en su opinión, deberían guiar el trabajo en estos dos días y dijo que es necesario «entender» que Venezuela está «ante una oportunidad compleja, incierta, pero real» y que se deben «presentar bases para un país donde los derechos humanos no sean una aspiración, sino una garantía».

«Un país donde ninguna persona sea detenida por pensar distinto, donde ninguna familia, ninguna, tenga que buscar a sus seres queridos en centros de detención clandestinos; donde ninguna madre deba llorar por sus hijas e hijos desaparecidos, como la señora Carmen Navas, a quien hoy rendimos tributo por su dolorosa partida y por su lucha que se hizo colectiva», indicó la letrada.

Guevara hizo referencia así al caso del preso político Víctor Quero Navas y su madre, quien murió once días después de que el Estado reconociera la muerte de su hijo ocurrida hace diez meses, según la información oficial, y luego de más de un año de las denuncias sobre su desaparición.

El evento de AI, de hecho, inició con un minuto de silencio en memoria de Navas, fallecida en la víspera.

La abogada además reconoció la labor de las organizaciones al señalar que han sido el «eje que ha permitido que exista monitoreo internacional» sobre Venezuela y la «claridad» sobre las denuncias, pues, según dijo, es necesario «nombrar las cosas por lo que son, un sistema de represión que no es accidental, sino estructural».

Por su parte, el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, reconoció también el coraje y la valentía de los familiares de las víctimas de hechos como los denunciados y de las ONG, y se disculpó por los límites que, añadió, su organización ha tenido en el país.

«Esta crisis humanitaria solo se va a resolver el día, en el momento que logremos que de verdad profundamente, estratégicamente, los derechos humanos en ese país sean respetados todos», subrayó Rampolla. EFE

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