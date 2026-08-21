AI tacha de «desoladora» la condena de Hong Kong a activistas de las vigilias de Tiananmen

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Pekín, 21 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) tachó este viernes de «desoladoras» las condenas de un tribunal de Hong Kong a dos activistas que durante años lideraron el grupo organizador de las vigilias anuales en memoria de las víctimas de la represión de Tiananmen de 1989, un fallo que según la organización forma parte de «una campaña para borrar la historia china».

El tribunal declaró culpables este viernes a Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, dirigentes de la desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, que organizaba los encuentros y, aunque todavía se desconoce la fecha de la sentencia, ambos enfrentan una pena máxima de diez años de prisión.

El diario South China Morning Post informó este viernes de que la Fiscalía acusó a la Alianza de incitar a otros a derrocar al gobernante Partido Comunista de China (PCCh) mediante sus llamamientos a «poner fin al régimen de partido único» en el gigante asiático, uno de sus cinco objetivos operativos junto con reivindicar el movimiento prodemocracia de 1989 o construir una China democrática.

Aunque el panel de jueces subrayó que no era ilegal que la alianza organizara vigilias para conmemorar la represión, señaló que los acusados habían utilizado el evento anual para atraer nuevos simpatizantes e incitarlos a actuar con el fin de derrocar al PCCh, según el rotativo hongkonés.

El portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong en el Extranjero, Fernando Cheung, opinó en un comunicado compartido en la página web de la organización que el veredicto subraya cómo se está utilizando la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong -bajo la que se ha amparado este caso- para «castigar a personas por recordar pacíficamente uno de los capítulos más oscuros de la historia china reciente».

Para Cheung, la decisión marca «otro hito sombrío» en la campaña deliberada del Gobierno para borrar el legado de Hong Kong, «durante décadas el único lugar en suelo chino donde podía celebrarse una conmemoración pública» del incidente, «y silenciar a quienes buscan la verdad, la justicia y la rendición de cuentas».

La subdirectora regional de AI, Sarah Brooks, afirmó que los acusados «no han cometido ningún delito reconocible», sino que han sido condenados, en su opinión, «únicamente por su papel en la organización de conmemoraciones pacíficas de las personas asesinadas por las autoridades chinas el 4 de junio de 1989».

«Las autoridades de Hong Kong deberían anular estas condenas y poner fin a la persecución continuada de quienes buscan mantener viva la memoria de Tiananmen», estimó Brooks, que indicó que Chow y Lee «deben ser liberados de forma inmediata e incondicional».

Taiwán también reaccionó este viernes al fallo y pidió la liberación inmediata de Lee y Chow. El Consejo de Asuntos de China Continental de la isla expresó su «profundo pesar» por las condenas e instó a las autoridades chinas y hongkonesas a poner fin a lo que calificó de «persecución política».

La Alianza de Hong Kong organizó durante tres décadas la vigilia anual del 4 de junio en el parque Victoria, una concentración que se prohibió por primera vez en 2020, alegando restricciones sanitarias por la epidemia de la covid-19, y que posteriormente quedó vetada bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.

Las autoridades hongkonesas defienden que este marco legal -aprobado en 2020 y que castiga delitos como secesión, subversión, terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras- permitió restaurar la estabilidad y proteger la seguridad nacional, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han denunciado que las normas han reducido el espacio para la disidencia política y las libertades civiles. EFE

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