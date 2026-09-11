AI ve «temor a disidencias» en condena a organizadores de vigilias por Tiananmen

Compartir

3 minutos

Pekín, 11 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que la condena de un tribunal de Hong Kong de hasta siete años y tres meses de prisión a tres antiguos dirigentes de la organización organizadora durante décadas de las vigilias por las víctimas de Tiananmen deja al descubierto un «profundo temor a las voces disidentes».

La subdirectora regional de AI, Sarah Brooks, expresó en un comunicado compartido por la organización que, aunque las autoridades crean que castigar a figuras destacadas disuadirá a otros, «la historia demuestra que las demandas de verdad y rendición de cuentas no desaparecen por ser criminalizadas».

Para Brooks, la sentencia representa una triple tragedia: «para los activistas, para los supervivientes y las víctimas de la propia represión de Tiananmen; y para las generaciones de hongkoneses a quienes se les ha negado el espacio para debatir sobre uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia china moderna».

«La persecución de los activistas de Tiananmen pone al descubierto el profundo temor a las voces disidentes que define el régimen de ‘seguridad nacional’ de Hong Kong», aseguró, al tiempo que indicó que «no se fortalece la seguridad nacional encarcelando a personas por recordar pacíficamente a los muertos».

Entre los declarados culpables de «incitación a la subversión», la abogada y activista Chow Hang-tung recibió la pena más elevada, de siete años y tres meses, mientras que el exdiputado Lee Cheuk-yan fue condenado a siete años y Albert Ho, también antiguo legislador y que se había declarado culpable, a cinco años y dos meses, informó el medio local Hong Kong Free Press (HKFP).

Según HKFP, el tribunal consideró el delito de «naturaleza grave» pese a señalar que el caso no implicó violencia ni amenazas de violencia y que los acusados no presentaron medios concretos ni un calendario para materializar uno de los principales objetivos políticos de la Alianza: «poner fin al régimen de partido único» en China.

Brooks afirmó que los activistas de la Alianza de Hong Kong, organizadora durante unos 30 años las multitudinarias vigilias con velas cada 4 de junio en el parque Victoria para recordar a las víctimas de la represión militar de Tiananmen de 1989, «no han cometido ningún delito reconocido internacionalmente y deben ser liberados de inmediato».

«Durante la mayor parte de los 30 años en que los hongkoneses conmemoraron la represión de Tiananmen con una vigilia anual, habría sido impensable que los organizadores del evento pudieran ser encarcelados por su activismo pacífico. Pero la sentencia de hoy ilustra hasta qué punto Hong Kong se ha transformado en nombre de la ‘seguridad nacional'», apuntaló Brooks.

La organización, que también había sido declarada culpable en agosto y recibió una multa de 1,5 millones de dólares hongkoneses (unos 192.000 dólares estadounidenses), anunció su disolución en septiembre de 2021, en medio de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada tras las protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong en 2019. EFE

imh/jgb