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Al menos 11 palestinos mueren por el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza

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Jerusalén, 16 sep (EFE).- Al menos 11 palestinos, entre ellos 5 niños, murieron y más de una treintena resultaron heridos durante la madrugada de este miércoles al derrumbarse un edificio dañado por ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó el hospital gazatí de Al Shifa.

«Hay alrededor de 100 personas entre heridas y desaparecidas», informó a su vez el representante de Defensa Civil del enclave palestino. EFE

ybp/rml

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