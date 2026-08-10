Al menos 111 muertos y 87 heridos en el terremoto de Colombia

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Bogotá, 10 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó de que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, ha causado al menos 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

«A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados», dijo De la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto. EFE

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