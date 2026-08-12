Al menos 15 muertos y 27 desaparecidos tras el vuelco de un ferri en un lago de Zimbabue

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Al menos 15 personas murieron y 27 continúan desaparecidas luego de que se volcara un ferri sobrecargado en el lago Kariba de Zimbabue, informaron este miércoles los servicios de socorro, según los cuales 77 pasajeros fueron rescatados.

El barco «Mbuya Nehanda», que cubría la ruta entre la ciudad norteña de Kariba y varias islas y campamentos de pesca, aparentemente se dio vuelta el martes en medio de un fuerte oleaje, reportaron medios locales.

El lago Kariba se encuentra en la frontera de Zimbabue con Zambia, más de 300 kilómetros al noreste de la capital, Harare. Es el estanque artificial más grande del mundo por volumen.

El barco transportaba a 114 pasajeros adultos, cinco tripulantes y algunos niños, pese a tener capacidad para 90 personas, indicó en un comunicado la unidad de protección civil de Zimbabue.

Agregó que continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Un testigo que participa en las operaciones de rescate indicó más temprano a la AFP que el transbordador zarpó como de costumbre a pesar del mal tiempo.

«Una ola golpeó el barco, afectó al motor y provocó que se detuviera», señaló Maxton Kanhema.

«Cuando estábamos en el agua, vimos una señal de socorro y los barcos que estaban cerca respondieron», relató.

Según Kanhema, el Parque Nacional Matusadona puso a disposición un helicóptero para apoyar las tareas de rescate, junto con embarcaciones de mayor tamaño y buzos de la zona y del ejército.

«La gente estaba en pánico (…), había cuerpos en el agua y era una escena muy triste. A quienes se pudo rescatar, se los rescató», afirmó.

No obstante, añadió que las malas condiciones meteorológicas retrasaron la respuesta de los equipos de emergencia.

«Llegar hasta la embarcación llevó tiempo y, lamentablemente, hubo víctimas mortales», dijo.

Kanhema indicó que los cuerpos de las víctimas serían trasladados a Kariba para su identificación.

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