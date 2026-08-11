Al menos 234 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto

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Bogotá, 11 ago (EFE).- Al menos 234 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

En los municipios de Valle del Cauca (suroeste), según datos provisionales de la Gobernación, hay 35 personas muertas, a las que se suman 95 en Cali, su capital, mientras que en Risaralda (centro) son «alrededor de 90 personas fallecidas», indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Diana Carolina Córdoba-Nuri, mientras que la Gobernación de Caldas (centro) informó de seis fallecidos. EFE

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