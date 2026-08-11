Al menos 240 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto

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Bogotá, 11 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance que han ido publicado distintas autoridades regionales en los lugares afectados por el seísmo.

En los municipios de Valle del Cauca (suroeste), según datos provisionales de la gobernación, hay 35 personas muertas, a las que se suman 95 en Cali, su capital, mientras que en Risaralda (centro) son «alrededor de 90 personas fallecidas», indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Diana Carolina Córdoba-Nuri, mientras que la Gobernación de Caldas (centro) informó de seis fallecidos. EFE

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