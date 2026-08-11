Al menos 240 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto

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Bogotá, 11 ago (EFE).- Al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

El temblor, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.

«Desafortunadamente tenemos para reportar 95 muertes, ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas», dijo este martes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros «239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados».

Por su parte, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó en su cuenta de X que en su departamento, donde pueblos enteros sufrieron la devastación por el terremoto, hay «35 personas fallecidas, cerca de 700 heridas, tres hospitales colapsados, 18 con afectaciones, 39 centros educativos afectados» y unas 5.000 viviendas dañadas.

En Risaralda, situado en la zona cafetera del centro del país, hay «alrededor de 90 personas fallecidas», incluida Pereira, su capital, indicó a periodistas el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba-Nuri.

La gobernadora chocoana informó además de 138 personas heridas y cinco desaparecidas, así como «afectaciones en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en diferentes zonas del departamento», uno de los más pobres de Colombia.

Por su parte, la Gobernación de Caldas, también en la zona cafetera contabilizaba hasta la tarde del lunes seis personas fallecidas, 76 heridas y más de 1.300 viviendas afectadas.

En el único balance de la tragedia hecho por el Gobierno nacional, el lunes al mediodía, informó de 111 personas muertas, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que habitualmente maneja las emergencias, dijo ayer que «por instrucción» del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, «toda la información oficial sobre la situación será emitida exclusivamente por la Presidencia de la República».

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había informado esta mañana de al menos 169 muertos por el terremoto, pero su balance solo tiene en cuenta los datos de las capitales de cada departamento, sin contar los de pueblos y zonas rurales.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal (IML) señaló que a la fecha «ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto». EFE

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(foto)(video)