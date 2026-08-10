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Al menos dos muertos en la ciudad colombiana de Manizales por el terremoto

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Bogotá, 10 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

«Hasta ahora registramos dos muertos», aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad. EFE

pc/joc/cpy

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