Al menos seis turistas sudafricanos se encuentran desaparecidos tras la riada en Nepal

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Nairobi, 27 ago (EFE).- Al menos seis turistas sudafricanos se encuentran desaparecidos tras la riada en la que han muerto más de 390 personas en la frontera de Nepal con el Tíbet (suroeste de China), informó este jueves el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación (Dirco) de Sudáfrica.

“Seguimos monitoreando la situación y estamos en contacto con las autoridades de allí y con las familias”, dijo el portavoz de Dirco, Clayson Monyela, según recogen medios locales.

Los turistas sudafricanos habrían desaparecido después de que una inundación repentina azotara la zona del río Bhote Koshi en Rasuwa (Nepal) el miércoles por la mañana.

Ante la gravedad del desastre, la ONG sudafricana de emergencias Gift of the Givers ha puesto en alerta a un equipo de 11 especialistas en búsqueda y rescate urbano y acuático, mientras que la Policía de Sudáfrica (SAPS) ha autorizado la incorporación de cuatro guías caninos con sus respectivos perros adiestrados en el rastreo de supervivientes.

Sin embargo, el contingente sudafricano permanece por el momento en situación de espera en Johanesburgo, dado que ni Nepal ni las autoridades del Tíbet han formulado una petición oficial de asistencia internacional, requisito indispensable para hacer efectivo el despliegue del personal sobre el terreno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y China apuntaron al colapso de un glaciar como causa de la inmensa riada que golpeó la zona fronteriza.

Según Pekín, la masa arrastró materiales glaciares y descendió a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de detritos y posteriormente en un corrimiento de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong, tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

Los equipos de rescate continuaron con grandes dificultades este jueves las tareas de rescate, que deja un balance provisional conjunto de 392 muertos y unos 1.400 desaparecidos a ambos lados de la frontera. EFE

aam/rod