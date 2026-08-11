Al menos un argentino entre los desaparecidos en Colombia tras el terremoto

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Buenos Aires, 11 ago (EFE).- Al menos un argentino, Carlos Luis Cáceres, de 69 años y oriundo de la provincia de San Juan, está desaparecido en Colombia tras el terremoto del lunes, según anunciaron este martes sus familiares a través de los medios de comunicación sin que el Gobierno de este país haya confirmado que hay nacionales afectados, heridos, muertos o desaparecidos.

Al parecer, Cáceres vive en Colombia desde hace más de cinco años, en la zona de Pereira-Dosquebradas, en el departamento colombiano de Risaralda, una de las regiones más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 y que causó, por ahora, la muerte de al menos 169 muertos y 668 heridos.

Su hija Carla Cáceres explicó que la familia no ha podido comunicarse con él debido al colapso de las líneas telefónicas y que intenta obtener información a través de redes sociales, medios locales y hospitales de la zona.

«Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados», relató la mujer en una entrevista al diario Tiempo de San Juan.

El último contacto con Cáceres se produjo el sábado y sus familiares indicaron que, cuando fue visto por última vez, llevaba una camiseta celeste y blanca similar a la de la selección argentina.

La Cancillería argentina no respondió hasta el momento a un requerimiento de EFE sobre si existen otros ciudadanos argentinos en paradero desconocido tras el terremoto.

En tanto, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en la tarde del lunes, a través de sus redes sociales, que hasta ese momento no se habían registrado ciudadanos argentinos entre las víctimas. EFE

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