Al menos un millar de cubanos combaten con el Ejército ruso, según datos de Kiev

Kiev, 16 oct (EFE).- Al menos 1.076 ciudadanos cubanos combaten o han combatido hasta ahora en las filas del Ejército ruso en la guerra iniciada el 24 de febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladímir Putin, según cifras ofrecidas por la inteligencia ucraniana (GUR) a la publicación Kyiv Independent.

De acuerdo con la misma fuente, 96 de esos soldados cubanos han muerto en las hostilidades o están desaparecidos.

El GUR señaló además que los cubanos reclutados por el Ejército ruso reciben dos semanas de entrenamiento en Moscú antes de ser enviados al campo de batalla. La gran mayoría de estos combatientes desempeña funciones de asalto o de infantería motorizada o a pie.

Según la información de la inteligencia militar ucraniana, algunos de los cubanos que acaban luchando llegan a Rusia atraídos por trabajos de construcción publicados en redes sociales. El proceso se lleva a cabo a través de intermediarios privados.

Pese a ser un aliado de Moscú, el régimen comunista de La Habana ha negado repetidamente toda relación con el reclutamiento de soldados cubanos en el Ejército ruso.

Tanto Rusia como Ucrania reclutan soldados de terceros países para reforzar a sus tropas en la guerra. EFE

