Alec Baldwin relata la tragedia de ‘Rust’ en avance del documental sobre el tiroteo mortal

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El actor y productor de cine estadounidense Alec Baldwin recuerda cómo vivió la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de ‘Rust’ en el avance publicado este jueves de un documental que sigue la vida del intérprete tras el fatal incidente.

El proyecto de la directora Rory Kennedy, titulado ‘The Trial of Alec Baldwin’ (‘El juicio de Alec Baldwin’), comienza con la angustiosa llamada al 911 que informa de un tiroteo accidental, en el que también resultó herido el director de la película, Joel Souza.

«Cuando me dijeron que (Hutchins) había muerto, me quedé en shock. No me lo podía creer», relata Baldwin acto seguido, mientras aparecen imágenes suyas en el set hablando por teléfono y con las manos en la cabeza.

El documental aborda la llegada de la prensa al set y cómo su reputación influyó en la cobertura mediática en relación al tiroteo y el juicio que se llevó a cabo después de ser acusado por homicidio involuntario.

«Mataste a alguien por accidente ¿Cómo te sientes?», se escucha decir a una persona mientras Baldwin le pide que se aleje.

Durante el rodaje de la película ‘Rust’, en octubre de 2021, Baldwin apuntó durante un ensayo a la directora de fotografía con un arma de atrezo que contenía una bala real que impactó mortalmente en Hutchins.

Este suceso desató una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood, culminando en el juicio de julio de 2024 que terminó con la desestimación definitiva del caso contra Baldwin por ocultación de pruebas por parte de la fiscalía.

Mientras, la armera del filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsable de cargar la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión, y el ayudante de dirección, David Halls, aceptó un cargo de un delito menor en un acuerdo con la Fiscalía.

«Quienes vean esto me verán en mis peores momentos», sentencia el actor al final del avance, cuyo documental tiene previsto estrenarse en la gran pantalla el próximo 16 de octubre.

Baldwin afrontaba hasta 18 meses en prisión en caso de ser declarado culpable por este caso. EFE

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