Alemania expresa su apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto

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(añade declaraciones de Merz y el número de víctimas)

Berlín, 11 ago (EFE).- Alemania expresó este martes su apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera gran parte del país andino y que causó al menos 169 muertos y graves daños materiales.

«Sigo con consternación las noticias sobre el grave terremoto en Colombia. Mi más sentido pésame a las víctimas y a sus familias. Deseo mucha fuerza a las numerosas personas que están trabajando en las labores de ayuda durante las próximas horas y días», escribió el canciller alemán, Friedrich Merz, en su cuenta de X.

También su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, aseguró que sus pensamientos están con el pueblo de Colombia.

Muchas personas han perdido a sus seres queridos o están buscando a quienes continúan desaparecidos, señaló en sus redes sociales, y deseó una «pronta recuperación» a los heridos.

«El pueblo colombiano puede contar con nuestro apoyo en estos momentos difíciles», aseguró el político conservador alemán.

El número de personas muertas por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter aumentó a 169, mientras que los heridos ya son 668, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). EFE

cae/ajs