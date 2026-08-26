Alemania ofrece su ayuda tras la riada en Nepal

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Berlín, 26 ago (EFE).- Alemania ofreció este miércoles su ayuda tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China) y en las que murieron al menos 98 personas y cientos permanecen desaparecidas o sin contacto, entre ellas turistas.

«Nos llegan imágenes devastadoras desde Nepal y China. Pueblos enteros han sido arrasados, muchas personas han perdido la vida y muchas más siguen desaparecidas. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas, así como con los equipos de rescate que trabajan en condiciones extremadamente difíciles», escribió el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, en la red social X.

Alemania, añadió, «está preparada para prestar su apoyo».

Al menos 98 personas murieron y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de la riada que arrastró puentes, cortó carreteras y dañó infraestructuras hidroeléctricas.

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde la Oficina del Primer Ministro informó de la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas.

El mismo balance oficial indicó que permanecían sin contacto 484 turistas, 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet. EFE

cae/rod