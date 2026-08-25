Alemania revisa al alza su crecimiento del segundo trimestre gracias a las exportaciones

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El crecimiento de Alemania en el segundo trimestre fue revisado ligeramente al alza este martes, gracias al auge de las exportaciones, una dinámica que desafía la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

De abril a junio, el producto interno bruto (PIB) creció un 0,3% según las cifras definitivas publicadas por la Oficina Federal de Estadística, frente al 0,2% indicado en la estimación provisional de finales de julio.

«La dinámica de crecimiento de la economía alemana observada a principios de año continúa», afirmó Ruth Brand, presidenta del ente estadístico.

De esta forma, la primera economía europea parece haber absorbido mejor el impacto energético provocado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos y el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

Al igual que en el caso del crecimiento del primer trimestre (+0,4%), este aumento del PIB «se explica principalmente por la buena evolución de las exportaciones», que avanzaron un 3,7% interanual, según las cifras oficiales.

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