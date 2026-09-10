Alemania y EAU intensifican sus relaciones con inversiones y acuerdos multimillonarios

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Berlín, 10 sep (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibió este jueves al presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de una visita de Estado en la que ambos países acordaron intensificar las relaciones de sus naciones con inversiones emiratíes de 40.000 millones de euros.

«Los dos líderes acogieron con satisfacción el anuncio de un paquete de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos por un total de 40.000 millones de euros en Alemania, lo que refleja la ambición compartida de ambos países de profundizar su asociación estratégica», indica sobre la reunión de Merz y Bin Zayed una declaración conjunta.

El paquete de inversiones muestra la «confianza en Alemania como destino destacado para las inversiones, la innovación y las industrias en crecimiento», según la declaración.

Junto a ese paquete, el jefe del Gobierno alemán y el presidente emiratí celebraron, en concreto, los planes de inversiones entre empresas de ambas naciones.

En concreto, aludieron a las iniciativas de la empresas germanas Covestro, productora de materiales de alta tecnología, y la energética RWE; y las empresas ADNOC, del sector energético y de titularidad pública, y la especializada en energías renovables Masdar, dos firmas estas últimas con sede en Abu Dabi.

Además, «ambos líderes celebraron la firma de 29 memorandos de entendimiento y acuerdos entre empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, con un valor total superior a los 9.356 millones de euros», abundó la declaración conjunta.

Diálogo para relanzar relaciones

El documento también puso de relieve el compromiso de ambos países con el partenariado iniciado en 2004 y que ahora contará con un ‘Diálogo Estratégico’ con el que «revitalizar» las relaciones bilaterales.

Dicho ‘Diálogo Estratégico’ permitirá, según el documento, profundizar la cooperación en una decena de sectores y ámbitos políticos, desde la seguridad regional, la defensa, el comercio y las inversiones, hasta la energía, las nuevas tecnologías, los transportes y el medio ambiente, pasando por la digitalización y la cultura.

En materia de defensa, el documento conjunto señaló que la cooperación en defensa y las tecnologías militares constituyen un «pilar clave» de la relación entre Berlín y Abu Dabi, por lo que Merz y Bin Zayed manifestaron su satisfacción por la firma una carta para explorar un mayor trabajo conjunto en este ámbito.

Tanto Merz como Bin Zayed mostraron también interés por que se exploren vías de cooperación en materia de sistemas informáticos y servicios de alojamiento de datos.

La declaración, que también destacó la sintonía entre ambos países en materia energética, industrial, seguridad alimentaria o en la lucha contra la criminalidad, contiene igualmente una condena enérgica de las dos naciones a los ataques de Irán a EAU y otros países de la región como represalia por la guerra de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás.

«¡Bienvenido a Berlín!»

Además, Merz y Bin Zayed «reiteraron la necesitad de prevenir que Irán adquiera el arma nuclear»», reafirmaron el compromiso de sus países en la solución del conflicto palestino-israelí sobre la base de la solución de los dos estados y subrayaron su convicción de que la guerra de Rusia contra Ucrania debe terminar con una paz justa y duradera.

Antes de despachar con Merz en la Cancillería Federal, Bin Zayed fue recibido por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en la Villa Borsig, decimonónico palacete gubernamental situado al noroeste de Berlín.

Allí, el jefe de Estado germano puso de relieve que la visita de Estado del emiratí era la primera de un jefe de Estado de EAU a Alemania.

«¡Bienvenido a Berlín!», señaló en redes sociales la oficina presidencial alemana, que publicó una fotografía de Steinmeier con Bin Zayed al ser recibido. EFE

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