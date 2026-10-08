Amazon jubila su gama Fire con nuevas tabletas con IA convertidas en santuarios de lectura

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Nueva York, 8 oct (EFE).- La tecnológica Amazon lanza una nueva generación de tabletas que busca mejorar tanto la productividad laboral como el entretenimiento mediante una integración más profunda de la inteligencia artificial (IA) en el sistema operativo, pero que también puede convertirse en un «santuario» libre de notificaciones gracias a su modo de lectura.

El vicepresidente de Dispositivos de la compañía, Kevin Keith, presentó durante un encuentro a puerta cerrada con periodistas en Nueva York esta nueva familia de tabletas, encabezada por la Amazon Alexa Tablet, que sustituirá progresivamente a la clásica línea Fire.

«Llevamos casi quince años en el negocio de las tabletas y hemos vendido millones de dispositivos, pero lo que se puede hacer en ellas está cambiando», explicó Keith ante los medios.

Si bien el directivo descartó que estas pantallas vayan a «sustituir por completo a los ordenadores portátiles», defendió que los avances en IA, la computación en la nube y las mejoras de diseño permiten al usuario prescindir de su equipo convencional para buena parte de su rutina diaria.

La nueva propuesta de la tecnológica se sustenta en tres pilares: diseño y acabados prémium, adopción de Android con el ecosistema de aplicaciones de Google Play y la integración transversal de Alexa+, su asistente con IA.

Pantalla nano-matte

El modelo insignia cuenta con una pantalla de 12 pulgadas en proporción 3:2, chasis de aluminio pulido ultraligero y cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos.

Entre sus novedades técnicas figura una pantalla antirreflejos con acabado mate («nano-matte») fabricada en colaboración con Corning mediante fotolitografía, con una tasa de refresco de 120 hercios y un procesador MediaTek de ocho núcleos hasta cinco veces más potente que los modelos previos.

El asistente de IA es capaz de leer y sintetizar artículos mientras el usuario navega por internet, comparar productos para compras en tiempo real y recordar sus preferencias para formular recomendaciones personalizadas.

Modo Kindle

Asimismo, Keith destacó el nuevo «modo Kindle», que transforma el dispositivo en un «santuario» de lectura libre de distracciones al silenciar automáticamente las notificaciones.

«Tomamos esta decisión porque los índices de lectura están en máximos históricos y la gente busca deliberadamente desconectar del exceso de notificaciones del teléfono», explicó Keith.

Esta función incorpora tres modalidades visuales (monocromo, color suave y estándar), filtro de luz azul y una gestión energética que eleva la autonomía hasta las 20 horas de lectura ininterrumpida.

La familia de tabletas de Amazon se completará con variantes de 11 y 8,7 pulgadas, así como con versiones específicas para el público infantil, que contarán con controles parentales reforzados y contenidos adaptados.

Los precios del modelo principal de 12 pulgadas partirán de 499 dólares para la pantalla estándar y de 549 dólares para la versión antirreflejos, mientras que las ediciones de 11 y 8,7 pulgadas comenzarán en 329 y 229 dólares, respectivamente.

La apuesta se enmarca en la estrategia de Amazon para dar mayor peso a la inteligencia artificial (IA) en su negocio de dispositivos y servicios, con Alexa+ como elemento común entre productos. EFE

syr/jco/acm

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