Amenazas e intimidaciones contra periodistas colombianas por publicar caso de abuso sexual

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Bogotá, 25 ago (EFE).- Periodistas colombianas del movimiento ‘Yo Te Creo Colega’ denunciaron haber recibido amenazas de muerte, intimidaciones y una campaña de hostigamiento digital después de publicar el pasado 30 de julio dos testimonios de presunto acoso sexual atribuidos al periodista Rafael Poveda.

El movimiento, que busca ofrecer un espacio para que mujeres vinculadas al periodismo compartan testimonios sobre presunta violencia basada en género, publicó ese día los relatos de dos mujeres: Sofía Vela, quien había presentado una denuncia ante la Fiscalía, y otra que prefirió permanecer anónima.

El video de Vela explicando su caso y las razones que tuvo para denunciar recibió miles de reacciones en redes sociales y, según el movimiento, dio comienzo a un «ataque digital brutal contra la denunciante quien fue revictimizada y burlada de todas las maneras posibles, pero (sic) también recibió amenazas de muerte».

A partir de entonces, las integrantes del movimiento fueron objeto de una campaña de hostigamiento que, según un informe divulgado este martes, fue analizada a partir de 26.000 menciones procedentes de 10.060 cuentas entre el 28 de julio y el 9 de agosto.

Amenazas explícitas

El informe contabilizó además 248 menciones en redes sociales con amenazas explícitas o apología de la violencia, así como 1.816 mensajes de presión o amenaza judicial y 1.543 insultos de carácter sexista.

«Solo tengan cuidado… No todos los hombres nos doblegamos y menos comemos cuento», dice uno de los testimonios recogidos por las periodistas, acompañado de otros mensajes que incluyen insultos directos y amenazas de hombres y mujeres.

Entre las expresiones documentadas aparecen amenazas dirigidas también contra familiares de las periodistas y mensajes con referencias a posibles agresiones físicas, así como montajes, imágenes manipuladas y publicaciones que las afectadas consideran falsas.

El informe señala que, además de las periodistas, algunas de las mujeres que compartieron los testimonios contra Poveda fueron objeto de ataques, intimidaciones y campañas de desprestigio.

Juanita Gómez, quien registró un 31,4 % de las menciones hostiles, relató que recibió amenazas de muerte y violencia sexual y que algunos mensajes aseguraban conocer la dirección de su domicilio.

También resultaron afectadas Laura Palomino, Mónica Rodríguez, Catalina Botero y Paula Bolívar, integrantes del movimiento que en mayo presentó un informe que sistematizó más de 300 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios de comunicación y que evidenció patrones de abuso de poder, silencios institucionales y normalización del acoso en varias redacciones del país.

Redacciones sacudidas por acoso

Desde el pasado marzo, Colombia vive una ola de denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación que ha puesto bajo escrutinio las condiciones laborales en el sector e impulsado respuestas institucionales.

Los primeros casos de esta nueva etapa de denuncias se conocieron en Caracol Televisión, donde dos presentadores fueron despedidos tras señalamientos de acoso y comportamientos inapropiados en el canal.

El Ministerio de Trabajo inició entonces inspecciones a varias empresas, entre ellas el sistema público RTVC, tras señalamientos contra su ahora exgerente Hollman Morris, con el objetivo de verificar posibles vulneraciones de derechos laborales y casos de violencia en el entorno de trabajo. EFE

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