Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 dic (16.00 GMT)

Madrid, 30 dic (EFE).-

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia han concluido este martes sin éxito la quinta jornada del operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos desde el viernes en el este del país por el naufragio de un barco turístico, y tras recuperar la víspera el cadáver de otra española.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Ankara.- España se convertirá en 2028 en el primer país de la Unión Europea y de la OTAN que usará aviones de entrenamiento a reacción fabricados en Turquía, una venta considerada un hito histórico en el país euroasiático, informó este martes la agencia semiestatal turca Anadolu.

(vídeo)

Londres.- La compañía Eurostar tuvo que suspender este martes su tráfico de trenes desde Londres a París, Bruselas y Amsterdam por un incidente eléctrico en el Eurotúnel, donde quedó bloqueado un convoy de la compañía Getlink que gestiona esa infraestructura submarina.

(foto)(vídeo)

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Sonia Vera, abogada del exvicepresidente correísta de Ecuador Jorge Glas, espera que «máximo a finales de enero» la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decida ampliar las medidas provisionales que otorgó a su cliente en octubre y que ordene al Estado su «hospitalización inmediata y arresto domiciliario».

(vídeo)

Bogotá.- Los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, explican los detalles del incremento al salario mínimo para 2026, así como la reglamentación complementaria del estado de Emergencia Económica declarado por el Gobierno colombiano la semana pasada.

(foto)(video)

Kiambu (Kenia).- El tribunal de Kahawa, en la keniana Kiambu, ha ordenado la liberación bajo fianza personal de un millón de chelines kenianos (unos 6.500 euros) del refugiado turco residente en el país Mustafa Gungor.

(foto)(video)

Roma.- El Parlamento de Italia ha aprobado este martes los Presupuestos Generales para el 2026 del Gobierno de Giorgia Meloni, entre críticas de la oposición por considerar las cuentas «austeras» y únicamente beneficiosas para los más ricos.

(vídeo)

Alpes (Italia).- Los servicios de emergencia han puesto en marcha un operativo este martes para rescatar a cerca de un centenar de personas que han quedado atrapadas en los Alpes tras el accidente de un funicular.

(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Guatemala recibe el último vuelo de deportados durante 2025 procedentes de Estados Unidos, en un año donde descendió el número de migrantes enviados de manera obligatoria al país centroamericano desde la nación que preside Donald Trump, de acuerdo a cifras oficiales.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Figuras del titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y de los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), entre otros políticos, representadas en monigotes elaborados por artesanos de Tegucigalpa, serán quemadas como muestra de rechazo en la Nochevieja de 2025.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El sol, aunque sea de diciembre, ha animado este martes a los más valientes a darse un chapuzón en el mar, en las playas de Barcelona, para aprovechar las últimas horas de buen tiempo antes del fin de 2025, ya que las previsiones apuntan a que en el último día del año, los cielos amanecerán cubiertos en la capital catalana.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha realizado este martes un nuevo entrenamiento en la semana del derbi que el próximo sábado, 3 de enero, enfrentará a los hombres de Hansi Flick contra el Espanyol en el campo de Cornellà.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La plantilla del Real Madrid, con las ausencias de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, lesionados, más Brahim Díaz, que está disputando la Copa África, se dio un baño de masas en un entrenamiento de puertas abiertas en el estadio Alfredo di Stéfano, con el que preparó el primer encuentro del 2026, ante el Real Betis.

(foto)(vídeo)

