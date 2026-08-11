Aplazan el juicio contra exguerrilleros acusados de preparar un atentado contra Bukele

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San Salvador, 11 ago (EFE).- El inicio del juicio contra un grupo de exguerrilleros salvadoreños acusados de terrorismo, por supuestamente preparar atentados durante la toma de posesión en 2024 del segundo mandato de Nayib Bukele, no comenzó este martes como estaba previsto y fue reprogramado para septiembre próximo, informó uno de los abogados defensores.

La audiencia de juicio fue aplazada para «el 7, 8, 9 y 10 de septiembre» próximo, dijo el abogado Luis Rivera, por la imposibilidad de establecer este martes una conexión mediante videoconferencia con nueve imputados que se encuentran detenidos en una prisión.

De los 10 imputados, uno de ellos acudió a la cita judicial: Atilio Montalvo, exdirigente de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido opositor, y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992.

Montalvo tiene medidas cautelares por razones de salud y llegó al tribunal en silla de ruedas.

La familia de Montalvo ha pedido un juicio justo, que se respeten las garantías procesales y que «se reconozca» que este hombre es uno de los «firmante de los Acuerdos de Paz de 1992» así como su compromiso de «ser garante de la democracia y un hombre de paz».

Además, han pedido que se tome en cuenta «las condiciones de salud y edad» de Montalvo, quien padece enfermedad renal crónica que requiere diálisis periódica, «y arrastra secuelas de un accidente cerebrovascular y de un infarto al miocardio, además de diabetes».

De acuerdo con reportes de la prensa local, además de Montalvo, los procesados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.

La exguerrilla del FMLN y el Gobierno de El Salvador firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz en México para poner fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), que dejaron unos 75.000 muertos.

En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros retiraron su apoyo Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que finalmente ganó la reelección, tras señalar un incumplimiento por parte del mandatario de un acuerdo firmado en 2018. EFE

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