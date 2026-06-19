Arrestado en Siria un cineasta ganador del BAFTA tras denuncias por «ciberdelincuencia»

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Damasco, 19 jun (EFE).- Las autoridades sirias han arrestado a Hassan Akkad, un activista y cineasta sirio ganador de un premio BAFTA en 2017 por su trabajo en la serie documental de la BBC «Éxodo: Nuestro viaje a Europa», tras «varias denuncias» por supuestos delitos cibernéticos, informaron diversas fuentes.

Akkad está siendo investigado en relación con «varias denuncias» en virtud de las «leyes sirias sobre ciberdelincuencia» y los «procedimientos legales se están llevando a cabo bajo supervisión judicial», un caso que «sigue bajo investigación», indicó en las últimas horas a los medios el fiscal general de Damasco, Hossam Sultan Khattab, que no dio más detalles.

El pasado 4 de junio, Akkad fue citado por la Dirección de Ciberseguridad del gobierno sirio, y al presentarse el 7 de junio, en cumplimiento de la citación, no portaba su teléfono móvil y se le solicitó que regresara con él, de acuerdo con un comunicado de la campaña «¡Devuélvannos el dinero que nos deben!», que él encabeza y que hace un seguimiento de las promesas de donación para proyectos humanitarios y de reconstrucción.

Pero fue el pasado miércoles, mientras se encontraba en una cafetería en Damasco, acompañado por varios periodistas extranjeros, cuando cinco agentes de seguridad, que iban de civil, entraron en el local.

Según testigos presentes, los agentes le pidieron inicialmente a Hassan su teléfono móvil antes de informarle de su detención, de acuerdo con la campaña.

Cuando Hassan y sus acompañantes solicitaron a los agentes de civil que se identificaran o demostraran su autoridad, se produjo una discusión entre los agentes y uno de los amigos de Hassan. Posteriormente, los agentes de civil afirmaron ser miembros del Departamento de Seguridad Criminal; sin embargo, no presentaron identificación oficial, documentación ni orden judicial, según la campaña.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad sirias no han reaccionado ante esta información.

Según medios locales, Akkad fue detenido tras una denuncia por ciberdelincuencia presentada por el periodista Moussa al Omar, tras una disputa pública entre ambos reporteros que se desarrolló en las redes sociales y provocó denuncias formales por ambas partes.

Anteriormente, un responsable del Ministerio de Información, Omar Haj Ahmad, declaró que el departamento había intentado mediar entre las partes antes de que la disputa llegara a los tribunales, pero no se anunció ninguna reconciliación.

Akkad, un refugiado sirio, filmó su propio y peligroso viaje de tres meses desde Damasco hasta el Reino Unido en 2015 utilizando la cámara de su teléfono móvil, y sus grabaciones constituyeron una parte central y muy aclamada del documental que ganó el BAFTA. EFE

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