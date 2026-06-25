Asamblea del Consejo Europa plantea una intervención global contra la pornografía violenta

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París, 25 jun (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) adoptó este jueves un informe de la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Laura Castel que plantea una acción global contra la pornografía violenta, inquieta por la difusión de contenidos susceptibles de favorecer la violencia de género.

Uno de los objetivos del informe, adoptado por una amplía mayoría, es conseguir que las plataformas retiren esos contenidos «en 24-48 horas», como ya tienen que hacerlo con otros de naturaleza delictiva, explicó Castel a EFE poco antes de que se debatiera en el plenario de la APCE este documento que contiene una resolución y una recomendación.

La senadora independentista señaló que para conseguir eso de las plataformas los Estados tendrían que llevar a cabo reformas legales para determinar qué autoridad podría imponerles esa obligación.

El texto incluye otras disposiciones legales, por ejemplo para que las plataformas pongan en marcha mecanismos de verificación con garantías sobre la edad de los que acceden a contenido pornográfico o sexualmente explícito para proteger a los menores.

Pero también hay otras de carácter educativo, para que las enseñanzas sobre la sexualidad aborden la influencia de la pornografía y ofrezcan a los jóvenes herramientas para un análisis crítico de los mensajes que normalizan la violencia, la dominación o la cosificación de las mujeres y las chicas.

A ese respecto, Castel hizo hincapié en que la cuestión «no es neutra en términos de género» porque el 97 % de las escenas de pornografía violenta, que se utilizan como medio de excitación sexual, se refieren a mujeres y niñas.

Algo que, dijo, como ha demostrado la investigación, contribuye a «la desensibilización de las personas que lo ven», «normaliza la cultura de la violación» y «muestra una idea del consentimiento».

La senadora insistió en que el texto adoptado por la APCE, en la que están representados parlamentarios de los 46 países de una organización cuya razón de ser es la defensa de los derechos humanos y la democracia, «no es una puerta abierta a la censura».

«La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto», declaró antes de recordar que para preparar el documento había consultado con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que reúne a expertos constitucionalistas, y que su respuesta es que la protección de la libertad de expresión, cuando lo que hace es deshumanizar desaparece.

Castel aseguró que la acción contra la pornografía violenta no pone en cuestión la actividad creativa que puede incluir representaciones de violencia (por ejemplo de violaciones) porque a diferencia de la primera, esas representaciones implican un mensaje.

Sobre la definición de lo que es un contenido de pornografía violenta, en el texto se explica que es el «sexualmente explícito que representa o simula actos de violencia física o psicológica, coacción, agresión sexual, degradación o comportamientos no consentidos, de una manera que erotiza, aprueba, banaliza o normaliza esos actos».

No obstante, la ponente indicó que una de las recomendaciones de su texto es que se establezca una definición clara y común.

También se insiste en que puesto que la pornografía violenta es por naturaleza un fenómeno transnacional -ya que esos contenidos están alojados en plataformas que operan a través de las fronteras y muchas veces fuera del alcance de las jurisdicciones europeas-, es necesario organizar una cooperación internacional. EFE

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