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Asesinan a 3 personas y hieren a 8 en un tiroteo en un negocio en San Juan

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 11 oct (EFE).- Tres personas fueron asesinadas y otras ocho quedaron heridas de bala en un tiroteo protagonizado por pistoleros que dispararon en la madrugada de este domingo contra clientes en un negocio nocturno en Río Piedras, sector de San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según los detalles preliminares de las autoridades y en circunstancias que se investigan, hacia las 02.59 (06.59 GMT) de la mañana de hoy, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos frente al Zoila Café. riopedrense.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo del negocio tres cadáveres y ocho personas heridas a causa de los disparos.

Los fallecidos no han sido identificados por ahora y los heridos fueron transportados a distintos hospitale, sin que se hayan ofrecido detalles sobre su estado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios se hicieron cargo de la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía. Las autoridades ofrecerán más detalles de este múltiple asesinato en las próximas horas. EFE

jm/rcf

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