Ataque al aeropuerto de Niamey deja 13 civiles y militares muertos y 22 atacantes abatidos

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(Actualiza con detalles del comunicado del Ministerio nigerino de Defensa)

Niamey, 18 jun (EFE).- Al menos once soldados y dos civiles nigerinos murieron este jueves durante un ataque perpetrado por hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, que se saldó también con la muerte de veintidós atacantes, según afirmó el Ministerio nigerino de Defensa.

El ministerio explicó en un comunicado leído en la televisión estatal que la situación «está bajo control» y que el aeropuerto está «completamente asegurado» y «abierto al tráfico aéreo».

Añadió que tras los ataques cuatro personas resultaron heridas, veinte sospechosos fueron detenidos, y un gran cantidad de armas y munición así como dos taxis y una furgoneta fueron confiscados.

El ministerio señaló que los mercenarios, que acusó de «estar al servicio de Francia», estaban equipados con cinturones explosivos y utilizaron medios de transporte urbanos como taxis e intentaron una incursión en las inmediaciones del aeropuerto de Niamey y añadió que las fuerzas armadas lograron «neutralizar a los atacantes».

Testigos que viven en las inmediaciones del aeródromo relataron a EFE que las detonaciones y los disparos de armas de guerra comenzaron sobre las 05:00 horas de la mañana (6:00 GMT) y se prolongaron durante casi dos horas, y que las ráfagas se escucharon también en varias zonas del centro de la capital.

Según los testigos, los asaltantes llegaron en un autobús de una compañía privada de transporte local y accedieron a pie por la puerta principal de control del aeropuerto.

Varios atacantes habrían llegado además en taxis que, según los vecinos, fueron requisados para la acción.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras otro ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

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