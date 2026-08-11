Ataque rusos con misiles alcanza un hospital infantil en Kiev

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Berlín, 11 ago (EFE).- Un ataque con misiles balísticos rusos contra Kiev alcanzó uno de los hospitales infantiles de la ciudad, produjo un incendio en un almacén en otra zona de la ciudad y causó heridas a, al menos, una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DNS) a través de Telegram.

Según el comunicado, un ataque aéreo afectó las instalaciones de uno de los hospitales infantiles del distrito de Shevchenkivski donde se formaron dos cráteres en el lugar y resultaron dañadas las ventanas del edificio y una tubería de gas.

Los trabajadores de la compañía de gas controlaron la fuga y los niños y el personal médico se encontraban en un refugio antiaéreo.

No se registraron víctimas mortales ni heridos en el hospital.

En el almacén afectado por el incendio, en cambio, una persona resultó herida. El fuego, que afectó una superficie de 1200 metros cuadrados, ya está controlado.

Por otra parte, en Zaporiya los rusos perpetraron un ataque con drones y misiles dejando como saldo cinco personas muertas, daños en edificios, incidendios y cortes de electricidad, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ivaan Fedorov, en Telegram.

En Mikolai hubo un ataque con drones que afectó a una vivienda particular, un edificio de apartamentos y una instalación industrial. Una mujer de 75 años sufrió una reacción de estrés agudo y tuvo que ser atendida.EFE

rz/alf