Ataques ucranianos causan dos muertos y un incendio en una bodega de Wildberries en Rusia

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Dos personas murieron cuando un dron ucraniano se estrelló contra una casa en el suroeste de Rusia, mientras que otro ataque con esos aparatos contra una bodega del gigante del comercio electrónico Wildberries desató un incendio, informaron este miércoles las autoridades.

Wildberries, el minorista en línea más grande de Rusia, es blanco habitual de Kiev, que alega que la empresa suministra componentes al ejército ruso.

El fuego se desató en un centro logístico de Wildberries en Kotovsk, en la región de Tambov, unos 500 kilómetros al sureste de Moscú, durante la madrugada del miércoles, informó el gobernador regional, Yevgeni Pervichov, a través de Telegram.

Afirmó que el incendio abarcó un área de más de 100.000 metros cuadrados.

Videos publicados en redes sociales muestran la magnitud de las llamas, con columnas de humo elevándose hacia el cielo. Además de Wildberries, las fuerzas ucranianas ahora también atacan a su competidor Ozon.

En tanto, en la región de Lipetsk, cerca de Tambov, un dron «se estrelló y provocó un incendio en una casa», informó el gobernador Igor Artamonov.

«Desafortunadamente, murieron dos personas: un hombre y un menor de 14 años», dijo.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que los sistemas de defensa aérea «interceptaron y destruyeron» un total de 426 drones ucranianos durante la noche.

Cuatro años y medio después del inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, los ataques en ambos lados del frente se han intensificado en los últimos meses, lo que ha causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

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