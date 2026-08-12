Aumenta por seis la demanda de equipo de defensa contra drones por parte de empresas rusas

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Moscú, 12 ago (EFE).- En la primera mitad de 2026 se multiplicó por 6,6 la demanda de sistemas de defensa antiaérea contra drones por parte de empresas privadas en Rusia en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este miércoles la prensa local.

La demanda de equipo de defensa contra aparatos aéreos no tripulados, que asolan cada vez más el país siendo lanzados por el bando ucraniano, alcanzó los 441,3 millones de rublos (5,32 millones de dólares) en la primera mitad de este año, según el diario Védomosti.

Ello incluye barreras y redes de protección; sistemas de comunicación, detección y guerra radioelectrónica; y drones interceptores no explosivos.

Las compañías privadas buscan así proteger sus instalaciones de los ataques ucranianos, cuyo número ha aumentado considerablemente a lo largo del año.

Los expertos citados por la prensa rusa aseguran que el aumento de las compras de dichos sistemas por parte del sector privado tuvo lugar especialmente tras la orden a finales de mayo del presidente ruso, Vladímir Putin, al gobierno para ayudar a las empresas a desarrollar su protección contra drones.

Las autoridades rusas delegaron cada vez más la protección de infraestructura nacional al sector privado.

A últimos de julio, los responsables de la región sureña rusa de Krasnodar, bañada por el mar Negro y una de las más afectadas por los ataques ucranianos, comunicó que organizará defensas antiaéreas contra drones con empleados de empresas locales, a quienes prometieron no enviar al frente y pagarles un salario de unos 630 dólares.

A finales de mayo el diario ruso RBC informó que las empresas rusas podrían a partir de ahora adquirir armas de gran calibre para defenderse de los ataques con drones.

Así, las compañías podrán adquirir artillería antiaérea, torretas, sistemas de radar y vehículos especiales.

Además del sector energético, la compañía rusa más afectada en las últimas semanas por los ataques ucranianos es la empresa de comercio electrónico Wildberries, la Amazon rusa, donde precisamente es posible adquirir dichos equipos de defensa, además de equipamiento de combate para soldados del frente ucraniano.

En las últimas semanas, en redes sociales han aparecido anuncios de compañías que ofrecen sus servicios para el equipamiento de sistemas de defensa contra drones.EFE

mos/alf