Aumentan a 19 los muertos y 232 los infectados por el virus del Nilo Occidental en Grecia

Compartir

2 minutos

Atenas/Skopie, 27 ago (EFE).- Grecia registra en lo que va de año 232 casos de infección por el virus del Nilo Occidental, diecinueve de ellos mortales, según los últimos datos difundidos por la Organización Nacional de Salud Pública (EODY).

Tan solo en una semana, desde el pasado jueves, el país registró seis muertes y 75 nuevas infecciones, entre ellas el primer caso de un menor de edad (de 13 años), que se encuentra hospitalizado con síntomas graves.

La edad media de los fallecidos es de 85 años, mientras que del total de los casos, 165 infectados presentaron problemas del sistema nervioso central (encefalitis y/o meningitis y/o parálisis flácida aguda), precisó la EODY.

De los contagiados, 73 pacientes permanecen hospitalizados y 46 de ellos están en cuidados intensivos, un aumento significativo respecto a las 42 personas que permanecían hospitalizadas, 23 de ellas en cuidados intensivos, la semana pasada.

Casi la mitad de los casos se han registrado en el este de Ática y en los suburbios del norte de Atenas, donde 23 municipios se encuentran en estado de alerta, si bien la propagación geográfica del virus se considera ahora extensa y afecta ya cinco de las trece regiones griegas.

La expansión de la enfermedad en la nación helena se produce en un contexto de creciente circulación del mosquito que transmite el virus del Nilo Occidental en el sur europeo, especialmente en Italia, donde se han registrado diecisiete muertes y 432 infecciones.

Un hombre de 72 años infectado con el mismo virus murió este jueves en Macedonia del Norte, que suma así seis víctimas mortales y 57 infecciones, según informó la Clínica de Enfermedades Infecciosas de Skopie.

Las autoridades sanitarias macedonias declararon la epidemia de fiebre del Nilo Occidental el pasado día 12 en cinco municipios de Skopie y sus alrededores.

Theodoros Vasilakopoulos, presidente de EODY, estimó que el aumento de la circulación del virus continuará en las próximas semanas.

Si bien muchos de los infectados pueden no presentar síntomas o sufrir sólo síntomas leves, para algunas personas, especialmente los más vulnerables por su avanzada edad o patologías previas, puede desarrollar formas graves de afectación neurológica.

Los expertos han reiterado que se deben extremar las precauciones frente a las picaduras de mosquito y recomiendan utilizar repelentes en las horas de más actividad de estos insectos. EFE

dsp/wr/pcc