Aumentan a 55 los muertos y a 403 los desaparecidos en la riada masiva en Nepal

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Katmandú, 26 ago (EFE).- Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas este miércoles después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevó a 55 las personas fallecidas en el desastre que golpeó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas a primera hora de la mañana.

Al mismo tiempo, la Junta de Turismo de Nepal aseguró que 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española, según las fuentes. EFE

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