Austria rechaza el aumento de plantilla en la CE y pide recortar el presupuesto europeo

Compartir

2 minutos

Viena, 15 sep (EFE).- Austria reiteró este martes que considera «demasiado elevada» e «imposible de financiar» la propuesta actual para el presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) (2028-2034) y criticó de forma explícita los planes de aumentar la plantilla del Ejecutivo comunitario, al sostener que la burocracia europea no debe ampliarse.

En declaraciones a la prensa en Viena tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, dijo confiar en que la próxima propuesta que elabore la presidencia rotativa del Consejo, ejercida por Irlanda, reduzca el volumen financiero del proyecto.

El jefe del Gobierno austríaco defendió que el presupuesto comunitario debe adaptarse a las nuevas prioridades globales y calificó de «incomprensible» el plan de crear 2.500 nuevos puestos en la Comisión Europea cuando los Estados miembros aplican ajustes internos.

Austria forma parte del grupo de países pagadores netos —junto a socios como Alemania, Dinamarca, Finlandia o Países Bajos— que vienen exigiendo recortes drásticos sobre la propuesta inicial de dos billones de euros formulada para el próximo Marco Financiero Plurianual.

«La propuesta actual es inaceptable para Austria. Estamos hablando de un volumen de casi 2 billones de euros, lo que supondría un aumento del 60 % en el presupuesto; sencillamente, no es viable económicamente», declaró Stocker en la rueda de prensa conjunta.

«Una Europa mejor no se construye con más dinero, sino con mejores decisiones» insistió el jurista y político conservador.

Respecto al calendario de negociación, mientras Stocker recalcó que el acuerdo definitivo no debe lograrse «a cualquier precio», Costa subrayó que el consenso sobre el marco 2028-2034 debe alcanzarse antes de finales de 2026 para que el presupuesto pueda entrar en vigor puntualmente el 1 de enero de 2028.

El presidente del Consejo Europeo, que se encuentra de gira por las capitales de la UE para buscar acercar las posiciones sobre el presupuesto, abogó por explorar nuevas vías para incrementar sus recursos propios, por ejemplo a través de una tasa digital. EFE

wr/jk/fpa