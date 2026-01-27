Automoción europea celebra acuerdo comercial UE-India y pide que se aplique cuanto antes

2 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) celebró hoy que la Unión Europea e India hayan concluido «con éxito» las negociaciones de un acuerdo comercial y pidió que el pacto se aplique «cuanto antes».

«Facilitará en gran medida la entrada de las exportaciones europeas de automóviles en un mercado de cuatro millones de turismos que, hasta ahora, estaba protegido por aranceles de importación prohibitivamente elevados, de hasta el 110 %», declaró ACEA en un comunicado.

El acuerdo, descrito por ambas potencias como histórico, unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

El entendimiento alcanzado prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032.

Actualmente, Nueva Delhi castiga a los vehículos europeos terminados con un arancel prohibitivo del 110 %, pero con el nuevo acuerdo esta tasa se desplomará gradualmente hasta el 10 % para un cupo de 250.000 unidades anuales.

Además, los aranceles para los repuestos y componentes se eliminarán por completo en un plazo de cinco a diez años.

«El cierre con éxito de las negociaciones constituye un hito en las relaciones comerciales mundiales. En sentido contrario a la tendencia global, este acuerdo de libre comercio supone una firme declaración de intenciones por parte de ambas partes para avanzar hacia unas relaciones comerciales más abiertas y mutuamente beneficiosas», agregó ACEA.

La patronal europea del motor, no obstante, advirtió de que «el acuerdo incluye restricciones importantes, como limitaciones de cuota y aranceles residuales, que reducirán en cierta medida el beneficio potencial».

«En cualquier caso, una evaluación completa de los términos detallados del pacto comenzará una vez que los textos se publiquen en las próximas semanas», agregó ACEA, que pidió a los Estados miembros y al Parlamento Europeo «que otorguen su aprobación a la mayor brevedad posible para permitir su aplicación cuanto antes». EFE

