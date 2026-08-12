Autoridades de Siberia confiscan y sacrifican cerdos masivamente por un brote desconocido

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Moscú, 12 ago (EFE).- Las autoridades de la región rusa de Tiumén, en Siberia, confiscan y sacrifican masivamente ganado porcino debido a una desconocida enfermedad, informaron medios locales que ya comunicaron a inicios de año el sacrificio masivo de ganado bovino a causa de un brote de fiebre aftosa, también en Siberia.

A pesar de que las autoridades no han especificado la enfermedad, los residentes creen que podría tratarse de peste porcina africana, según el canal 72.ru.

Las instalaciones para el sacrificio y desinfección se instalaron el viernes pasado, estableciendo una cuarentena durante la cual se prohíbe la venta de carne de cerdo.

«Me quitaron 22 cerdos. Los inyectaron, los cargaron y se los llevaron. Vivo de estos cerdos, y ahora me los han quitado. Las autoridades no dicen cuánto me pagarán», lamentó un ganadero citado por el medio local.

Durante los primeros meses del año se produjeron hechos similares en relación con confiscaciones y sacrificio masivo de cabezas de ganado bovino en varias regiones de Siberia, aunque principalmente la región de Novosibirsk.

Las fuerzas de seguridad no ofrecían explicaciones y procedieron en ocasiones violentamente llegando a incomunicar poblados durante días.

A pesar de declarar que luchaban contra la pasteurelosis, posteriormente se conoció que se debía a casos de fiebre aftosa, muy contagiosa y especialmente peligrosa para la ganadería, así como el comercio ganadero internacional.

Se especula que el coste del sacrificio de ganado vacuno alcanzó los 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros).EFE

mos/mgr