Banco Mundial pide a Uruguay «convertir la credibilidad en crecimiento»

Compartir

3 minutos

Montevideo, 14 sep (EFE).- La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó este lunes la estabilidad de Uruguay e instó al país suramericano a «convertir esa credibilidad en crecimiento».

Estas valoraciones tuvieron lugar este lunes durante la celebración de los 80 años de relaciones entre el país suramericano y el ente, que esta misma mañana anunció la aprobación de un financiamiento de 300 millones de dólares que Uruguay utilizará para la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la simplificación de los trámites aduaneros, entre otras medidas.

«Estabilidad, Estado de derecho, energía renovable, agricultura sofisticada y capacidades digitales» son para el organismo económico «activos muy valiosos» con los que cuenta Uruguay, destacó Cordeiro Guerra, quien también resaltó «la tradición de diálogo y construcción de consensos que ha prevalecido en distintos momentos del país».

Cordeiro Guerra señaló en particular el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida impulsado por el Gobierno de Yamandú Orsi y su aprobación en el Senado como una señal de que «la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas».

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el país «hoy está concentrado en una agenda de reformas microeconómicas destinadas a acelerar el crecimiento y la competitividad» porque en el pasado «se hizo mucho trabajo en materia de estabilidad macroeconómica y de generación de confianza y de capacidad de resiliencia del país frente al mundo».

El presidente Yamandú Orsi también estuvo presente en este acto y recordó que el primer acuerdo entre Uruguay y el Banco Mundial fue en 1950 para ampliar la red telefónica y que desde entonces la institución ha apoyado al país en distintas reformas.

«Seguiremos trabajando en conjunto porque el mundo necesita estos organismos y que se fortalezcan, pero el Uruguay -por nuestra escala y por los riesgos o los desafíos que tenemos en el futuro y en el presente- necesitamos organismos multilaterales que nos indican que vamos por el camino correcto y cuando no es así que nos avisen y a tiempo», concluyó el mandatario.

En el marco de esta celebración se entregó un reconocimiento a los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), a los exministros de Economía y Finanzas Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bension, Isaac Alfie, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Mario Bergara, Azucena Arbeleche e Ignacio de Posadas y al excanciller Enrique Iglesias. EFE

dcf/rmp/eav

(foto) (video)