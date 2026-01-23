Benamor, la zarzuela más transgresora sobre género y deseo llega a la capital de la ópera

Sara Corsellas Nadal y Núria Morchón

Viena, 23 ene (EFE).- La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena este viernes en Viena dirigida por José Miguel Pérez-Sierra.

«Es una zarzuela que se creó en los locos años 20 del siglo XX, y que ahora es perfecta para los locos años 20 de nuestro siglo», asegura el director en una entrevista con EFE en la capital austríaca, donde la obra se representará ocho veces de aquí al 7 de febrero en el histórico ‘Theater an der Wien’.

Desde su estreno mundial en 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ‘Benamor’, del compositor Pablo Luna (1879-1942), dejó de representarse durante 98 años.

No volvió a escena hasta 2021, cuando Pérez-Sierra la rescató en la misma casa lírica, aunque con orquesta y coro reducidos por las restricciones de la pandemia de la Covid-19.

«Podemos decir que aquí, en Viena, es la primera vez que se va a escuchar ‘Benamor’ en tiempos modernos con la orquestación exactamente como la que concibió Pablo Luna», destaca Pérez-Sierra.

Para el maestro de 44 años, interpretar esta obra supone subir «aire fresco y diversión» al escenario, algo que considera necesario en una época de tensiones e incertidumbre, entre guerras y crisis globales.

Con su historia «perdida durante casi cien años», esta zarzuela sigue ofreciendo temas de vanguardia para la sociedad actual, dice.

Ambigüedad e identidad de género

‘Benamor’ cuenta la historia de la familia real del sultán de Isfahán, antigua capital de Persia en el siglo XVI, cuando desafió unas antiguas leyes que establecían que el primer hijo del sultán debía ser varón y el segundo mujer. De no cumplirse este mandato, los recién nacidos eran decapitados de inmediato.

Para evitar tal castigo, la sultana Pantea decide que su primer bebé, en realidad una niña, sea criado como un hombre, mientras que su segundo hijo, que nació varón, sea educado como una mujer.

«La obra empieza cuando el príncipe Darío decide que su hermana Benamor debe casarse, y convoca a una recepción de príncipes extranjeros interesados», detalla el director madrileño.

La ambigüedad reina durante todo el espectáculo, pues además el personaje de Darío, que en realidad es una mujer, lo canta el contratenor italiano Federico Fiorio, y el de Benamor, que es un hombre, lo canta la soprano española Marina Monzó.

«Cuando se enamoran, terminan un hombre con un hombre, a la vista del público, y una mujer con una mujer», cuenta el director.

«Nos habla de las mil manifestaciones del amor posibles», subraya Pérez-Sierra sobre esta obra de Luna, que aborda temas con un «desenfado propio de la normalidad» con la que aspira a que «todo sea visto hoy en día».

«Canalla y cabaretero»

En ‘Benamor’, cada número es diferente. En el primer acto impera una música más «palaciega» y tradicional. Sin embargo, el segundo y el tercero son mucho más «canallas y cabareteros en carácter», pues Pablo Luna se inspiró en los ritmos americanos de los dorados años 1920, como el foxtrot, el shimmy o el jazz, explicó el maestro.

Declarada en 2024 por el Gobierno español como expresión representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, con el objetivo de ser reconocida por la UNESCO, la zarzuela cuenta con unas características muy particulares respecto al resto de géneros escénicos europeos.

«En un momento de la historia europea, la ópera se encaminó hacia lo intelectual, mientras que la opereta quedó estrictamente en lo popular. En España, esa división nunca sucede», relata Pérez-Sierra.

Según el director, el género representativo del teatro español requiere de «las mismas exigencias que la ópera», es decir, una orquesta grande y «voces líricas capaces de cantar con esa orquesta sin microfonar», pero siempre manteniendo «la conexión constante con el público».

Director del Teatro de la Zarzuela de Madrid desde 2013, Pérez-Sierra es el encargado del estreno de ‘Benamor’ en Viena al frente de la ORF Radio-Symphonieorchester Wien y el Arnold Schoenberg Chor, junto al director de escena alemán Christoph Loy.

Los Paladines

Pérez-Sierra y Loy forman parte de la compañía de zarzuela Los Paladines, creada en 2025 bajo el pretexto de «promover esta rica y a menudo subestimada forma de arte».

Los Paladines presentaron en el último trimestre de 2024 la zarzuela ‘El barberillo de Lavapiés’, de Francisco Asenjo Barbieri, en el Teatro de Basilea (Suiza).

En junio, llevarán al Teatro de la Zarzuela de Madrid una nueva producción del pasodoble del compositor Manuel Penella, ‘El gato montés’.

Además, ofrecerán una gran gala lírica de zarzuela en la Deutsche Oper de Berlín en julio próximo, que contará con piezas como el Fandango de ‘Doña Francisquita’, de Amadeo Vives, o ‘Sierras de Granada’, de ‘La Tempranica’, de Gerónimo Giménez y Bellido. EFE

