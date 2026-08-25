Bolivia abre un nuevo caso contra exasesor de Milei por violencia contra su expareja

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La Paz, 25 ago (EFE).- El consultor político argentino Fernando Cerimedo, vinculado a la campaña presidencial de Javier Milei y encarcelado en Bolivia por un presunto intento de asesinato de su expareja, afronta una nueva investigación por violencia familiar y doméstica contra ella, informaron este martes las autoridades bolivianas.

El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de la región oriental de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, confirmó que «se abrió una denuncia de oficio por violencia familiar y doméstica» contra Cerimedo, después de que la fiscal que trabaja con esa unidad policial recibiera un informe.

«Al haberse abierto una denuncia, viene acompañada de directrices a las cuales se está dando estricto cumplimiento. Él (Cerimedo) ya ha sido notificado y se van a seguir todos los actos procesales que corresponden de acuerdo a la denuncia», indicó a medios.

El jefe policial señaló que la denuncia se abrió por hechos que «ya han sido de conocimiento público a través de redes sociales».

Fernández aludió así a unas capturas de pantalla que Beller difundió el 18 de agosto, un día después del atentado armado del que fue víctima en Santa Cruz, de unas supuestas conversaciones que tuvo con Cerimedo y que muestran lesiones en su cuerpo ocasionadas, según dijo, por el argentino en julio pasado.

Cerimedo fue detenido hace una semana en Santa Cruz y enviado el viernes con detención preventiva por 180 días a una cárcel en esa región por un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra de Beller.

Por este hecho, la Fiscalía imputó al argentino por el presunto delito de «feminicidio en grado de tentativa» y se le acusa de supuestamente haber enviado «sicarios» para matar a su expareja.

Además de Cerimedo, fueron encarceladas preventivamente otras dos personas, un hombre acusado de supuestamente proporcionar el arma a los atacantes y la pareja del mismo, mientras que, según medios locales, la Policía ya tiene identificados a los «autores materiales» del hecho.

La Fiscalía boliviana también abrió otra investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La defensa de Cerimedo ha asegurado que el caso por tentativa de feminicidio es un «show político» para supuestamente «desestabilizar» al Gobierno de Rodrigo Paz, por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El caso puso el foco en el vínculo entre el argentino y el presidente Paz, cuyos detractores, como Morales y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue asesor personal del actual mandatario, una relación que el Gobierno boliviano niega en esos términos y sostiene que no fue parte de la estructura del Estado.

Paz se solidarizó en su momento con Beller y le ofreció «garantías» para la investigación del caso, pero ha evitado referirse a su relación con el argentino.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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