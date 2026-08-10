Bolivia expresa su «profunda solidaridad» a Colombia y ofrece apoyo tras el terremoto

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La Paz, 10 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este lunes su «profunda solidaridad» a Colombia por el terremoto de magnitud 7,4, que ha dejado hasta el momento al menos 20 personas fallecidas y manifestó su disposición de brindar apoyo «que pueda contribuir a la atención de esta emergencia».

«Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial.

La Cancillería indicó que «se mantiene atenta a la evolución de la emergencia» y también que «mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para la atención de los connacionales bolivianos residentes o en tránsito en territorio colombiano».

El Estado boliviano reafirmó además «sus profundos lazos de hermandad y cooperación» con Colombia y expresó su disposición de brindar apoyo, «en el marco de sus capacidades y de ser requerido por las autoridades colombianas».

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia. EFE

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