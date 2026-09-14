Bolsonaro adelanta a Lula por primera vez en un sondeo sobre una eventual segunda vuelta

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São Paulo, 14 sep (EFE).- El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro adelantó este lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por primera vez en un sondeo de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones del próximo octubre.

El sondeo de la firma Quaest, contratado por ‘O Globo’ y la televisión Globo, muestra al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con un 42 % de intención de voto, frente al 40 % de Lula, con lo que ambos candidatos siguen empatados dentro del margen de error, que es de dos puntos.

En la primera vuelta, que se celebrará el 4 de octubre, Lula aparece con un 36 % de la intención de voto, frente al 31 % de Bolsonaro, lo que supone dos puntos menos de diferencia en relación a otro sondeo de la misma firma publicado hace siete días.

Flávio Bolsonaro ha ido recortando distancias con Lula en las últimas semanas y, por primera vez, aparece por delante en un hipotético balotaje, que se celebraría si ningún candidato supera el 50 % de los votos en la primera vuelta.

La encuesta se realizó entre el jueves y domingo de la semana pasada, en un momento en el que la campaña electoral se ha visto impactada por las revelaciones del caso de corrupción que tiene en su eje al Banco Master, que ha salpicado a políticos y jueces, generando una crisis sin precedentes en el Tribunal Supremo.

El escenario electoral está polarizado entre Lula y Bolsonaro, que acaparan la gran mayoría de la intención de voto y mantienen una gran distancia con el resto de aspirantes, entre los que se destaca el psicólogo y escritor Augusto Cury, con el 7 %.

Quaest entrevistó a 2.004 electores entre los días 10 y 13 de septiembre en todo el país para elaborar el sondeo, que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.EFE

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