Brasil reduce por primera vez el analfabetismo por debajo del 5 %

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Río de Janeiro, 19 jun (EFE).- Brasil redujo en 2025 su tasa de analfabetismo al 4,9 % de la población de quince años o más, con lo que el indicador se ubicó por primera vez por debajo del 5 %, informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según el estudio, el país suramericano tenía el año pasado 592.000 analfabetos menos que en 2024. No obstante, 8,4 millones de personas en esa franja etaria aún no sabían leer ni escribir un mensaje sencillo.

Los datos evidencian que Brasil no logró cumplir la meta del Plan Nacional de Educación (PNE), que establecía erradicar el analfabetismo para 2024.

De acuerdo con el IBGE, más de la mitad de los analfabetos del país, unos 4,8 millones de personas, viven en el empobrecido noreste brasileño, donde la tasa alcanza el 10,6 %, muy por encima del promedio nacional.

La población de sesenta años o más concentra un 58 % de los analfabetos del país, mientras que entre las personas de quince a 59 años la tasa de analfabetismo fue del 2,6 %, lo que refleja un mayor acceso de las nuevas generaciones a la escolarización.

El estudio también mostró que, por primera vez, más de la mitad de la población negra o afrodescendiente de veinticinco años o más completó la enseñanza media, con una proporción del 51,3 %.

Así mismo, el reporte señala que el porcentaje de niños de entre 6 y 14 años matriculados en el nivel escolar correspondiente a su edad alcanzó el 96,1 %, con lo que Brasil cumplió la meta fijada por el Plan Nacional de Educación, aunque el indicador aún no recupera los niveles registrados antes de la pandemia de la covid-19.

Los datos del IBGE destacaron el abandono escolar a partir de los dieciséis años y el desinterés de una parte de los jóvenes por continuar estudiando.

Uno de cada cuatro brasileños de entre catorce y 29 años afirmó no tener interés en seguir sus estudios, mientras que el trabajo y el embarazo figuran entre las principales razones que llevan a las mujeres jóvenes a abandonar la escuela. EFE

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