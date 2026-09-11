Brasil remonta ante Inglaterra y cierra con pleno la fase de grupos del Mundial sub-20

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Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- La selección de Brasil ganó este viernes con remontada a la de Inglaterra por 1-2 y un gol de Gisele en el tiempo añadido para acabar la fase de grupos del Mundial femenino sub-20 de Polonia como primera del B y con pleno de triunfos.

En el estadio de Bielsko-Biala, Inglaterra se adelantó en el marcador con un tanto de Lily Dent a los 31 minutos, pero la ‘canarinha’ supo reaccionar y dio la vuelta al resultado en el tramos final con un gol de penalti de Clarinha en el 76 y el de la victoria de Gisele en el 95.

Gisele completó el triunfo con una acción individual por la banda izquierda en la que fue deshaciéndose de sus rivales hasta batir a la meta inglesa.

Brasil pasa a las eliminatoria como primera del Grupo B con tres victorias en tres partidos, ante Tanzania (4-1), Canadá (3-0) e Inglaterra (1-2), que accede como segunda con unh triunfo, un empate y una derrota y 4 puntos.

En octavos de final Brasil ya espera rival, que será uno de los mejores equipos que acaben terceros de los grupos A, C o D. EFE

sab