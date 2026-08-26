Brasil tiene como ventaja sus recursos naturales frente a la crisis del multilateralismo

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Río de Janeiro, 26 ago (EFE).- Brasil, con sus enormes recursos naturales, tiene la oportunidad de adaptar su economía en un mundo marcado por la guerra comercial y por el debilitamiento del sistema multilateral, según coincidieron este miércoles expertos, diplomáticos y empresarios reunidos en un foro sobre sustentabilidad.

Los participantes del Congreso Sustentable, promovido por el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS) en Río de Janeiro, señalaron que el mundo está entrando en una nueva era, en la que la geopolítica y la lucha contra el cambio climático están cada vez más vinculadas.

En ese escenario, consideraron que Brasil parte de una posición privilegiada por sus reservas minerales, su biodiversidad y su gran capacidad de generación de energías renovables.

El economista Eduardo Gianetti, exprofesor de la Universidad de Cambridge, afirmó que el mundo vive el final del ciclo de la ‘hiperglobalización’, era cuyo declive comenzó con la crisis financiera de 2008, golpeada por la pandemia y que recibió el puntillazo con la guerra comercial promovida por Donald Trump.

A su juicio, este cambio abre para Brasil una «oportunidad única» para recuperar el dinamismo perdido y replantear su inserción internacional.

El país, dijo, cuenta con recursos naturales, biodiversidad y capacidad energética que pueden convertirse en activos económicos diferenciales, siempre que sean acompañados por educación, infraestructura y equilibrio fiscal.

Gianetti también advirtió que Brasil necesita aumentar la investigación científica y tecnológica para conocer y aprovechar mejor su biodiversidad y desarrollar áreas como los biocombustibles y las energías renovables.

El exdirector de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Roberto Azevedo coincidió en que se está pasando de «un mundo basado en reglas a un mundo basado en poder» y sostuvo que la guerra comercial ha convertido el comercio en un instrumento de presión mediante aranceles, subsidios y barreras ambientales.

Azevedo consideró que el escenario actual no es transitorio y que Brasil debe evitar verse obligado a escoger entre los principales polos de poder.

Para ello, dijo, necesita convertirse en un país «indispensable» y mantener capacidad de diálogo con todos los bloques.

El diplomático señaló como sectores con mayores oportunidades ante la reorganización de las cadenas globales de suministro los alimentos y la agroindustria, los minerales críticos y la energía limpia.

El presidente de la Conferencia Climática COP30, André Corrêa do Lago, afirmó que Brasil puede entrar ahora en una nueva fase de integración internacional y aprovechar las ventajas que le proporcionan sus recursos naturales.

Corrêa do Lago destacó especialmente el potencial brasileño en biocombustibles para la aviación y la navegación, pero advirtió de que el país necesita aumentar rápidamente su producción para atender la demanda internacional.

La vicepresidenta de la eléctrica Neoenergia, Solange Ribeiro, señaló que la geopolítica y el clima ya son factores concretos en las decisiones empresariales y que las compañías están adaptando sus planes de negocio a los riesgos climáticos y a la necesidad de diversificar proveedores.

Ribeiro destacó que Brasil posee una matriz energética con cerca del 90 % de fuentes limpias, pero necesita infraestructura y nuevas cargas industriales para transformar esa ventaja en productividad.

Entre las oportunidades para el país, citó la industria de bajas emisiones, los centros de datos y la producción de hidrógeno verde.

El CEBDS, organizador del encuentro, reúne a más de 110 grandes empresas brasileñas, afirma representar cerca de un tercio del producto interno bruto (PIB) y se presenta como portavoz de las compañías interesadas en impulsar un desarrollo sostenible en Brasil. EFE

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